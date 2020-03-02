Пристайко: Разговора об отставке с Зеленским не было

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пока не предлагал ему уйти в отставку.

Об этом Пристайко заявил во время брифинга после встречи с главой МИД Швеции Анн Линде, передает LB.ua.

"Девять месяцев назад, когда президент Зеленский предложил мне стать министром иностранных дел, у нас была договоренность о том, что наш разговор время от времени будет возобновляться – о том, работаем ли мы дальше или нужно разойтись. Нормальный мужской разговор, который мы время от времени возобновляли в течение этих девяти месяцев. Каждый раз на мой вопрос был один и тот же вопрос: "Продолжаем работать". Разговора, который бы сказал: "Слушай, давай будем заканчивать", пока не было", – заявил Пристайко.

Однако он признает, что к возможной отставке готов и не видит в этом трагедии.

"Мы готовы к отставке. Мы пообещали служить народу Украины, были приглашены президентом Зеленским. Если в наших услугах больше нет необходимости, мы готовы заняться чем-то другим, никакой трагедии здесь нет", – сказал министр.

Ранее Пристайко заявлял, что не исключает, что его могут отправить в отставку, и говорит, что готов покинуть пост в любое время.

Как ранее сообщал Фокус:

28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.

В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Тигипко должность в Кабмине точно не получит, но добавил, что на внеочередном заседании будут рассматриваться кадровые перестановки в правительстве.