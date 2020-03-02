Арахамия: Думаю, Гончарук сохранит должность премьер-министра

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук сохранит свой пост.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур", – заявил Арахамия, отвечая на вопрос, какие кандидаты рассматриваются на должность главы правительства.

Отвечая на уточняющий вопрос, останется ли премьер-министром Гончарук, парламентарий сказал: "Думаю, что да. По крайней мере, на данный момент никакие заявления не поступали".

Напомним, ранее пемьер-министр Алексей Гончарук заявил, что не писал заявление об отставке.

"Я никах заявлений по состоянию на эту минуту не писал. У нас будут консультации с президентом и парламентом. Больше я ничего комментировать не хочу", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского. В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Тигипко должность в Кабмине точно не получит, но добавил, что на внеочередном заседании будут рассматриваться кадровые перестановки в правительстве.