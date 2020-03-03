Зеленский предложил кандидатуру на должность премьер-министра, – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания партии "Слуга народа" предложил кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на нардепов "Слуги народа".

Денис Шмыгаль, 1975 года рождения, львовянин. В январе 2018 года Шмыгаль стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго").

До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходов во Львовской области.

В июле 2019 года Владимир Зеленский назначил его главой Ивано-Франковской ОГА. Позже – Верховная Рада назначила его вице-премьер-министром, министром развития громад и территорий.

Как ранее сообщал Фокус:

28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.

В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Тигипко должность в Кабмине точно не получит, но добавил, что на внеочередном заседании будут рассматриваться кадровые перестановки в правительстве.

Вечером 1 марта премьер Гончарук и глава Офиса президента Ермак встретились в индийском ресторане "Сутра" в Киеве.