"Слуга народа" проголосует за отставку Гончарука, – СМИ

Депутатская фракция "Слуга народа" приняла решение удовлетворить заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в руководстве фракции.

"Гончарук заявление написал, в парламент передал. Мы проголосовали фракцией удовлетворить это заявление", – сообщил источник изданию.

Также сообщается, что заместитель главы комитета по вопросам финансов Александр Дубинский подтвердил решение фракции удовлетворить заявление Гончарука об отставке.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что получил заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил на пост премьер-министра нынешнего вице-премьера Дениса Шмыгаля.

А в Кабинете министров опровергли, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратился в суд с заявлением и просит запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути.

Как ранее сообщал Фокус:

28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.

В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.