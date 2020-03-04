Перезагрузка Кабмина и отчет силовиков. Рада собралась на внеочередное заседание (обновляется)

Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, созванное по просьбе президента Владимира Зеленского. Всего в сегодняшней повестке дня – шесть вопросов.

Самый главный из них – смена правительства. 3 марта действующий премьер Алексей Гончарук написал заявление об отставке, а президент на заседании фракции «Слуги народа» предложил на его место нынешнего вице-премьера Дениса Шмыгаля. Вчера был СМИ сообщили предварительный состав нового Кабмина, но уже сегодня несколько кандидатов отказались от предложенных портфелей. Фокус собрал, что известно о кандидате в премьер-министры и реакцию соцсетей на скоропостижную отставку Гончарука.

Также депутаты рассмотрят четыре законопроекта:

изменения в закон о нацбезопасности Украины (№ 3015П).

допуск иностранных вооруженных сил в Украину для проведения учений (№ 3003П);

ратификация договора с Францией о поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины (№ 0025У);

внесение изменений в закон "О противодействии коррупции (№ 2500Д)".

В Верховную Раду уже прибыл текущий состав правительства. Также присутствует президент Владимир Зеленский.

Обновлено 16:17

Постоянно возникает вопрос о долгах шахтерам. Зеленский говорит, что его решают после личного вмешательства, но он не может только этим заниматься.

Обновлено 16:15

Зарплаты министрам уменьшили, но остается вопрос о премиях и зарплатах членам Набсоветов госпредприятий.

Обновлено 16:14

Президент говорит о платежках за коммунальные услуги. Они уменьшились, но Кабмин провалил коммуникацию, чтобы люди это поняли.

Обновлено 16:13

Зеленский говорит о невыполнении доходной части бюджета, низких доходах от таможни и об отсутствии успехов в борьбе с контрабандой, падении промышленного производства. По его словам, лайков в соцсетях мало, нужны реальные достижения.

Обновлено 16:10

Заседание началось с выступление Зеленского. Президент отметил, что нынешний Кабмин имеет достижения - снижение учетной ставки, снижение роли государства в экономике и другие. Но украинцам этого мало - и это правда. Топ-коррупции в правительстве нет, но этого мало. Кабмин знает, что делать, но этого мало, нужно делать. Экономика брала разгон, но такое ощущение, что споткнулась и может упасть лицом на землю.

Обновлено 16:07

Спикер Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседание. В сессионом зале зарегистрировались 347 народных депутатов.