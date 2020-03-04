Сегодня Рада не утвердит всех министров, — Корниенко

Депутаты Верховной Рады проведут внеочередное заседание на следующей пленарной неделе, назначив новых министров на посты в новом правительстве.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Интерфакс-Украина.

"Позиция Дениса Шмыгаля (кандидата на пост премьер-министра – Ред.) такова, что необходимо найти соответствующих компетентных людей. Если мы говорим про вице-премьера по ВПК, господина Коростылева, то если он отказался – найти его уровня замену за два часа мы не сможем, это вопрос, который нужно обработать", – сообщил Корниенко.

По его словам, за среду стоит задача перезапустить Кабинет министров с теми кандидатами, которые есть, а уже за следующую неделю найти недостающих руководителей министерств и назначить их на следующей пленарной неделе, которая пройдет с 17 по 20 марта.

"Сейчас необходимо перезапустить Кабмин, далее на протяжении недели будет время заполнить все остальные вакансии и на следующей пленарной неделе устроить внеочередную сессию, потому что мы находимся в процессе рассмотрения вопроса о земле, и он никуда не делся, и утвердить окончательно всех Министров", – добавил он.

Кроме того, по словам Корниенко, Верховная Рада в среду заслушает отчет Генерального прокурора Руслана Рябошапки, а решение о его отставке примет на внеочередном заседании, которое возможно состоится в четверг в 18:30.

"После отчета нет в повестке дня вопроса о принятии решения, поэтому созывается внеочередное заседание касательно Рябошапки на завтра", – рассказал Корниенко.

Ое отметил, что на данный момент идет сбор подписей депутатов за проведение внеочередного заседания парламента. Чтобы оно состоялось, необходимо письменное согласие 150 народных депутатов.

"Идёт сбор подписей депутатов о внеочередном заседании Верховной Рады. Насколько я предварительно поговорил со спикером, единственная возможность завтра это провести - это 18:30", – добавил нардеп.

Как ранее сообщал Фокус:

28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.