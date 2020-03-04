"Сделать невозможное". Зеленский рассказал, чего ждет от нового Кабмина
В среду, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский обозначил, каким должно быть следующее правительство. Об этом Зеленский рассказал в Верховной Раде.
" Я действительно считаю, что предыдущее правительство делало все возможное, но сегодня украинцам необходимо правительство, которое сделает невозможное. Надеюсь, что именно таким и будет следующий Кабинет министров Украины", – сказал президент.
Также он добавил, что за последние годы в стране было очень много разных правительств.
"За эти годы у нас было много правительств, правительство технократов и правительство казнокрадов, правительство спасения, правительство крепких хозяйственников, правительство спасения крепких хозяйственников и так далее. Вы знаете, я верю, что у нас наконец-то появится правительство для людей", – добавил президент.
После этого, Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.
- В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.
- Вчера спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что уже получил заявление Гончарука об отставке, а президент Зеленский на фракции "СН" предложил ему замену – вице-премьера Дениса Шмыгаля.
- Также вчера Окуржной админсуд сообщил, что к нему якобы поступило заявление Гончарука с просьбой запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути.
- Но позже в Кабмине заявили: "Информация о якобы поданном заявлении в ОАСК премьером Гончаруком не соответствует действительности".
- После этого, профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть отставку Гончарука. Решение поддержали 23 члена комитета, двое воздержались. "Против" не голосовал никто.