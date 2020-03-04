Клименко из "Голоса" подарила Шмыгалю "кота в мешке"

Депутат Юлия Клименко от "Голоса" заявила, что к власти идет "мини-правительство Януковича" и подарила кандидату в премьер-министры Денису Шмыгалю "кота в мешке".

По ее словам, необходимо рассказать составе Кабмина и рассказать, как Шмыгаль будет реформировать Украину.

"На всякий случай мы подарим вам кота в мешке. И хотим, чтобы вытащили своих котов из мешка и показали украинским гражданам. Это детские игрушки. Вытаскивайте котов из мешка, покажите людям правду, расскажите, как вы будете реформировать страну", – сказала она.

"Это новые коты в мешке, более опытные" – добавила Клименко.

Потом она достала из-под трибуны мешок с игрушками и вручила Шмыгалю.

"Я думаю, этим игрушкам место в детском доме", – сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как ранее сообщал Фокус: