В Раде собрали подписи для внеочередного заседания в четверг по недоверию Рябошапке

В Верховной Раде нардепы от фракции "Слуги народа" собрали необходимое количество подписей, чтобы завтра, 5 марта, провести внеочередное заседание Рады и рассмотреть на нем вопрос о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Об этом сообщила нардеп от "СН" Ирина Верещук, передают Українські Новини.

Верещук подтвердила журналистам, что депутаты собрали 150 голосов, необходимых для созыва внеочередного заседания.

По ее словам, что парламентарии выступают за проведение заседания в 18:30 в четверг, на котором Рада рассмотрит проект постановления №3154 о выражении недоверия Рябошапке.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время одного из разговором Зеленского и Трампа, президент Украины пообещал, что Рябошапка займется расследованием дела Burisma. При этом, Зеленский назвал Рябошапку "100% его человеком, его кандидатом".