Шмыгаль предлагает Раде назначить 10 министров и 3 вице-премьеров

В среду, 4 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление в Верховную Раду о назначении новых министров. Документ опубликовала нардеп от "Батькивщины" Алена Шкрум в Facebook.

Речь идет о назначении 10 министров и трех вице-премьеров. Согласно законодательству, кандидатов на должность министра обороны и министра иностранных дел предлагает президент Украины.

Стоит подчеркнуть, что в правительстве Гончарука уже работали Вадим Пристайко (глава МИД), Михаил Федоров (вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации), Арсен Аваков (министр внутренних дел), Владислав Криклий (министр инфраструктуры), Денис Малюська (министр юстиции).

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