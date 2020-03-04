Шмыгаль предлагает Раде назначить 10 министров и 3 вице-премьеров
В среду, 4 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление в Верховную Раду о назначении новых министров. Документ опубликовала нардеп от "Батькивщины" Алена Шкрум в Facebook.
Речь идет о назначении 10 министров и трех вице-премьеров. Согласно законодательству, кандидатов на должность министра обороны и министра иностранных дел предлагает президент Украины.
Стоит подчеркнуть, что в правительстве Гончарука уже работали Вадим Пристайко (глава МИД), Михаил Федоров (вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации), Арсен Аваков (министр внутренних дел), Владислав Криклий (министр инфраструктуры), Денис Малюська (министр юстиции).
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.
- В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.
- Вчера спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что уже получил заявление Гончарука об отставке, а президент Зеленский на фракции "СН" предложил ему замену – вице-премьера Дениса Шмыгаля.
- Также вчера Окуржной админсуд сообщил, что к нему якобы поступило заявление Гончарука с просьбой запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути.
- Но позже в Кабмине заявили: "Информация о якобы поданном заявлении в ОАСК премьером Гончаруком не соответствует действительности".
- После этого, профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть отставку Гончарука. Решение поддержали 23 члена комитета, двое воздержались. "Против" не голосовал никто.
- 4 марта Верховная Рада отправила Гончарука в отставку. "За" проголосовали 353 народных депутата.
- В этот же день, новым премьер-министром Украины назначен Денис Шмыгаль. За эту кандидатуру проголосовали 291 народных депутатов, против 59.