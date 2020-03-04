Минобороны возглавил генерал-лейтенант Андрей Таран
Верховная Рада Украины проголосовала за нового Министра обороны Украины Тарана Андрея.
"За" проголосовали 288 нардепов.
64-летний генерал-лейтенант Андрей Таран - потомственный военный. Окончил Киевское высшее училище зенитно-ракетных войск, а также Военную академию ПВО. Во времена экс-президента Виктора Януковича был замначальника Главного управления разведки.
В АТО был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации с россиянами. Проработал там несколько месяцев (с апреля по август 2015 года). С сентября по ноябрь 2015 года состоял в рабочей группе по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске. В декабре 2015 года был назначен на пост первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, но уже в следующем году уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.
В 2019-м на выборах президента Таран возглавлял избирательный штаб экс-главы СБУ (времен, экс-президента Леонида Кучмы) Игоря Смешко.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.
- В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.
- Вчера спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что уже получил заявление Гончарука об отставке, а президент Зеленский на фракции "СН" предложил ему замену – вице-премьера Дениса Шмыгаля.
- Также вчера Окуржной админсуд сообщил, что к нему якобы поступило заявление Гончарука с просьбой запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути.
- Но позже в Кабмине заявили: "Информация о якобы поданном заявлении в ОАСК премьером Гончаруком не соответствует действительности".
- После этого, профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть отставку Гончарука. Решение поддержали 23 члена комитета, двое воздержались. "Против" не голосовал никто.
- 4 марта Верховная Рада отправила Гончарука в отставку. "За" проголосовали 353 народных депутата.
- В этот же день, новым премьер-министром Украины назначен Денис Шмыгаль. За эту кандидатуру проголосовали 291 народных депутатов, против 59.