Минобороны возглавил генерал-лейтенант Андрей Таран

Верховная Рада Украины проголосовала за нового Министра обороны Украины Тарана Андрея.

"За" проголосовали 288 нардепов.

64-летний генерал-лейтенант Андрей Таран - потомственный военный. Окончил Киевское высшее училище зенитно-ракетных войск, а также Военную академию ПВО. Во времена экс-президента Виктора Януковича был замначальника Главного управления разведки.

В АТО был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации с россиянами. Проработал там несколько месяцев (с апреля по август 2015 года). С сентября по ноябрь 2015 года состоял в рабочей группе по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске. В декабре 2015 года был назначен на пост первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, но уже в следующем году уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.

В 2019-м на выборах президента Таран возглавлял избирательный штаб экс-главы СБУ (времен, экс-президента Леонида Кучмы) Игоря Смешко.

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