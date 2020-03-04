Зеленский и Порошенко пообщались в Раде и пожали друг другу руки

Президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник, пятый президент страны Петр Порошенко пообщались в президиуме Верховной Рады, после чего пожали друг другу руки. Об этом передает Украинская правда.

Короткий разговор между двумя президентами произошел перед голосованием за членов правительства. О чем именно они говорили пока неизвестно.

Во время перерыва в работе Верховной Рады Зеленский говорил с представителя разных фракций, когда к нему подошли представители "Европейской солидарности", "Слуги народа" и "Голоса", чтобы выразить свою позицию о необходимости назначать министров отдельно, а не "пакетом".

Позже подошел Порошенко. Сначала он слушал.

Когда спикер парламента Дмитрий Разумков объявил о продолжении заседания, все разошлись, но к президенту подошел Порошенко и поговорил с ним несколько минут.

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