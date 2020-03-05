Зеленский: Рябошапка – хороший специалист, но не показал результат

Президент Владимир Зеленский считает, что генпрокурор Руслан не показал результат на своей должности. Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса в Полтаве, передает РБК-Украина.

При этом, по его словам, чиновники не должны занимать должности, если их работа не приносит результата.

"Мое личное мнение очень простое. Нет результатов – не должен занимать место. Я, президент, ставлю себе то же самое. Если нет у тебя результата – до свидания. Я считаю, что в ГБР Венедиктова только пришла, к ней пока нет вопросов. Я считаю, что СБУ, ГПУ и НАБУ не работают на 100%", – отметил Зеленский.

Он добавил, что Рябошапка – хороший специалист, но этого мало.

"Я действительно считаю, что Руслан хороший специалист, но я считаю, что он не показал результат. Я считаю, что в СБУ лучше ситуация, чем в ГПУ. Это мое впечатление", – заявил Зеленский.

Президент также добавил, что больше всего времени было у НАБУ, но сегодняшнее положение дел не является нормальным результатом для такого органа.

Комментируя сегодняшнее голосование в Верховной Раде по вопросу о выражении недоверия генпрокурору, Зеленский заявил: "Пусть голосуют депутаты, как они хотят", - добавил он.

Напомним, 3 марта послы G7 в Украине выразили свою поддержку генпрокурору Украины Руслану Рябошапке, заявив, что он достиг "значительного прогресса" в реформировании прокуратуры.

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