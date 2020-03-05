Новый Кабмин принял первое решение

На своем первом заседании новое правительство Украины под руководством Дениса Шмыгаля приняло решение усилить оперативный штаб по предупреждению заноса и распространения в Украине коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

На заседании также рассматривали технические кадровые вопросы.

"Мы должны проголосовать, в первую очередь, необходимые для запуска нового правительства кадровые решения. Перед нами серьезные вызовы – экономические, социальные, политические. Мы осознаем, что решение задач будет нелегким. Поэтому на следующее, очередное заседание Кабмина, мы уже сегодня готовим те решения, которые отражают озвученные мной вчера в парламенте тезисы – от реформ до готовности страны к возможной вспышке коронавируса", – заявил Денис Шмыгаль.

Как ранее сообщал Фокус:

4 марта Верховная Рада отправила Гончарука в отставку. "За" проголосовали 353 народных депутата.

В этот же день, новым премьер-министром Украины назначен Денис Шмыгаль. За эту кандидатуру проголосовали 291 народных депутатов, против 59.