Новый Кабмин принял первое решение

Политика
На первом заседании правительства также рассматривали технические кадровые вопросы

На своем первом заседании новое правительство Украины под руководством Дениса Шмыгаля приняло решение усилить оперативный штаб по предупреждению заноса и распространения в Украине коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

На заседании также рассматривали технические кадровые вопросы.

"Мы должны проголосовать, в первую очередь, необходимые для запуска нового правительства кадровые решения. Перед нами серьезные вызовы  – экономические, социальные, политические. Мы осознаем, что решение задач будет нелегким. Поэтому на следующее, очередное заседание Кабмина, мы уже сегодня готовим те решения, которые отражают озвученные мной вчера в парламенте тезисы  – от реформ до готовности страны к возможной вспышке коронавируса",  – заявил Денис Шмыгаль.

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