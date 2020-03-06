Зеленский надеется на обмен пленными с РФ в марте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение обмена с РФ удерживаемыми лицами планируется в марте.

Об этом он заявил во время брифинга в Полтаве, передает Интерфакс-Украина.

"Встреча (Трехсторонней контактной группы – ред.) Будет 11 числа в Минске. Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча в конце апреля. Я думаю, что все это произойдет. Мы над этим серьезно работаем", – сказал он.

Зеленский добавил, что "сильная команда работает постоянно именно над верификацией людей, находящихся как на временно оккупированных территориях, так и в России".

Ранее президент заявил, что Украина подготовила и передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце января президент Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся в ОРДЛО и России.

Бывший глава МИД Вадим Пристайко говорил, что этот обмен может быть "очень большим, массовым обменом", в котором "найдется место для подавляющего большинства крымских татар".