Зеленский надеется на обмен пленными с РФ в марте

Политика
По словам президента, "сильная команда работает постоянно именно над верификацией людей, находящихся как на временно оккупированных территориях, так и в России"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение обмена с РФ удерживаемыми лицами планируется в марте.

Об этом он заявил во время брифинга в Полтаве, передает Интерфакс-Украина.

"Встреча (Трехсторонней контактной группы – ред.) Будет 11 числа в Минске. Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча в конце апреля. Я думаю, что все это произойдет. Мы над этим серьезно работаем", – сказал он.

Зеленский добавил, что "сильная команда работает постоянно именно над верификацией людей, находящихся как на временно оккупированных территориях, так и в России".

Ранее президент заявил, что Украина подготовила и передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными.

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