В "Слуге народа" ищут замену Авакову, – заместитель главы фракции
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что министру внутренних дел Украины Аресену Авакову ищут замену. Об этом она сказала в интервью 24 каналу.
По ее словам, вместо Авакова главой МВД может стать кто-то из его заместителей, если "человек вырастет".
"Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет, и мы будем понимать, что этот потенциальный заместитель сможет заменить министра – то вечных людей нет нигде", – сказала Кравчук.
"Об этом свидетельствуют предыдущие увольнения", – добавила она.
В то же время, заместитель главы фракции "Слуга народа" отметила, что Аваков пока справляется со своими обязанностями.
"Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД – это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта... Вторых шансов может не быть, потому что это безопасность людей, это 300 тысяч личного состава. Есть вопросы к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно – и это правда – до сих пор нет кандидата у (президента Украины) Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет в порядке", – сказала Кравчук.
На сайте МВД указано, что у Авакова есть шесть заместителей: Сергей Яровой, Татьяна Ковальчук, Сергей Гончаров, Екатерина Павличенко, Антон Геращенко и Александр Гогилашвили.
Как ранее сообщал Фокус:
- Главу МВД Арсена Авакова могут сделать силовым вице-премьером с сохранением своей прежнней должности в министерстве.
- Глава фракции "СН" Давид Арахамия рассказывал, что на Банковой думают над тем, чтобы учредить должность вице-премьер-министра по обороне.