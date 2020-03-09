Зеленский назвал войну на Донбассе "замороженным конфликтом"

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что считает войну на Донбассе "замороженным конфликтом", который возможно завершить только путем диалога. Стенограмма интервью главы государства британскому изданию обнародована на сайте Офиса Президента.

"Я до сих пор считаю, что замороженный конфликт – это сейчас. Там стреляют, ну, постреливают. К сожалению, погибают, но так везде (где есть конфликты). В Грузии, Абхазии тоже стреляют. Бывает. Просто времени прошло, меньшая граница, меньшая территория, другой рельеф. То есть другие условия. Люди все равно устают воевать. С годами, конечно, количество жертв будет уменьшаться. Но наша задача – это закончить. Поэтому я так и вижу, что год – на все договоренности, а дальше – реализация", – сказал Зеленский.

По мнению главы государства, для установления мира "нужен однозначный диалог с Россией, потому что ни одна война еще не закончилась хорошо".

"Есть у нас и такие политики, которые много кричат, говорят: "Завтра в бой идем. Зайдем на Донбасс. Зайдем в Крым. Вернем нашу землю". Мы очень хотим вернуть (наши территории), но сотни тысяч людей могут погибнуть. Может, миллионы. Может быть полномасштабная война. Поэтому это – путь викингов. Мы уже давно живем в совершенно другом, современном мире", – сказал президент.

Отвечая на вопрос, каким образом возможно вернуть оккупированные территории, Зеленский отметил: "Диалог".

"Мы не должны выбирать, каким образом нанести удар, каким образом атаковать. Это неправильно. Если на нас нападут, если будет продолжаться эскалация, конечно, мы будем отвечать. Жестко отвечать. У нас сильная армия, мы очень подросли за последние годы. Я считаю, что у нас одна из самых сильных армий в Европе. И это, кстати, все подтверждают: европейские, американские военные эксперты. Поэтому... Но нужно попробовать без войны", – считает глава государства.

Напомим, в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что у президента РФ Владимира Путина есть год для того, чтобы положить конец войне на Донбассе.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский считает, что глава РФ Владимир Путин понимает, что нужно закончить войну на Донбассе.