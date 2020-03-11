Обыски в оккупированном Крыму: силовики пришли сразу по нескольким адресам

Политика
В одном из домов обыск проводился даже в отсутствии хозяев

Российские силовики после недолгого перерыва возобновили практику массовых одновременных обысков на территории аннексированного крымского полуострова. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook. 

По информации юристов обыски проходят у тех крымских татар, которые являются активистами движения помощи арестованным крымчанам "Крымская солидарность". 

Обыски проходят в домах жителей Бахчисарая и Бахчисарайского района у стримера "Крымской солидарности" Сейдамета Мустафаева и активиста группы Амета Сулейманова, а также у  Шукри Сейтумерова,  Сейтумера Сейтумерова,  Рустема Сейтмеметова,  Айдера Сулейманова. 

По меньшей мере трех человек задержали и отвезли в следственное управление в Симферополе.

Фото: Крымская солидарность

По одному из адресов никого не оказалось дома. Однако силовиков это не остановило: они зашли в дом и произвели обыск в отсутствии хозяев.

Также прошел обыск в доме журналиста Сейтумера Сейтумерова, примечательно, но мужчина еще два года назад переехал в Киев, и с той поры в Крым не возвращался, в доме проживает только его мать. Но обыск все равно был проведен. Когда еще одного из активистов силовики не застали дома – то задержали его отца.

Также правозащитники сообщают, что по одному из адресов была подкинуты книги.

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