Обыски в оккупированном Крыму: силовики пришли сразу по нескольким адресам

Российские силовики после недолгого перерыва возобновили практику массовых одновременных обысков на территории аннексированного крымского полуострова. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

По информации юристов обыски проходят у тех крымских татар, которые являются активистами движения помощи арестованным крымчанам "Крымская солидарность".

Обыски проходят в домах жителей Бахчисарая и Бахчисарайского района у стримера "Крымской солидарности" Сейдамета Мустафаева и активиста группы Амета Сулейманова, а также у Шукри Сейтумерова, Сейтумера Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова, Айдера Сулейманова.

По меньшей мере трех человек задержали и отвезли в следственное управление в Симферополе.

Фото: Крымская солидарность

По одному из адресов никого не оказалось дома. Однако силовиков это не остановило: они зашли в дом и произвели обыск в отсутствии хозяев.

Также прошел обыск в доме журналиста Сейтумера Сейтумерова, примечательно, но мужчина еще два года назад переехал в Киев, и с той поры в Крым не возвращался, в доме проживает только его мать. Но обыск все равно был проведен. Когда еще одного из активистов силовики не застали дома – то задержали его отца.

Также правозащитники сообщают, что по одному из адресов была подкинуты книги.

Как ранее писал Фокус:

Сотрудники ФСБ РФ запретили украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову въезд на территорию аннексированного Крыма и России на 34 года. Об этом сам журналист написал на своей странице в Facebook. "До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым", – написал Ибрагимов. По его мнению, причиной запрета стала "личная неприязнь".