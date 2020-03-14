Карантин в Украине, вероятно, станет более жестким, – Аваков

В Украине могут быть ужесточены противоэпидемиологические меры.

Такое мнение выразил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", – написал он.

Аваков отметил, что украинская власть оценивает ход событий в Китае, Италии, Испании и других стран и учитывает их опыт и ошибки при принятии решений.

"Задача – как можно более замедлить распространение вируса в Украине, минимизировать источники вирусного поражения, квалифицированно лечить пораженных граждан", – подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что в ближайшее время больницы и аптеки будут снабжены средствами защиты: масками и антисептиками. Спекулянтов, по словам министра, будут "очень жестко карать".

Он отметил, что главным и важнейшим оружием в борьбе с вирусом является осознание каждым человеком правил действий в такой ситуации и максимальная социальная изоляция в эти дни.

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