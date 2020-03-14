Украина закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения

Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения.

Об этом сообщили в пресс-центре Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"17 марта 2020 года с 00:00 в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска будут открыты", - говорится в сообщении.

СНБО обращается ко всем гражданам Украины с просьбой вернуться до 17 марта 2020 года. В случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организована доставка украинских граждан спецрейсами.

В СНБО также отметили, что с начала суток 16 марта в течение следующих двух недель прекращается въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины, и по отдельным решениям Министерства иностранных дел Украины – аккредитованных работников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

Кроме того, как сообщается на сайте Кабмина, на заседании правительство уполномочило замминистра здравоохранения, главного санитарного врача Украины на осуществление отдельных полномочий: по эпидемиологическому надзору (наблюдению), предотвращению возникновения и распространения инфекционных болезней, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий.

Также поручено определить уполномоченных лиц, которые будут выполнять функции главных государственных санитарных врачей в регионах.

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