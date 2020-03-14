Украина закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения
Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения.
Об этом сообщили в пресс-центре Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
"17 марта 2020 года с 00:00 в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска будут открыты", - говорится в сообщении.
СНБО обращается ко всем гражданам Украины с просьбой вернуться до 17 марта 2020 года. В случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организована доставка украинских граждан спецрейсами.
В СНБО также отметили, что с начала суток 16 марта в течение следующих двух недель прекращается въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины, и по отдельным решениям Министерства иностранных дел Украины – аккредитованных работников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.
Кроме того, как сообщается на сайте Кабмина, на заседании правительство уполномочило замминистра здравоохранения, главного санитарного врача Украины на осуществление отдельных полномочий: по эпидемиологическому надзору (наблюдению), предотвращению возникновения и распространения инфекционных болезней, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий.
Также поручено определить уполномоченных лиц, которые будут выполнять функции главных государственных санитарных врачей в регионах.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- Правительство Украины объявило карантин по всей стране.
- 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, умерла.
- 13 марта в Италии от осложнений после коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия. Ей было 65 лет.
- В Украине с 17 марта будет полностью ограничено пассажирское авиасообщение из-за коронавируса.
- По состоянию на утро 14 марта в мире зарегистрировано 145 374 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в Италии количество больных превысело 17 тысяч.