Заседание пройдет в закрытом режиме

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирает экстренное заседание правительства, на котором рассмотрят решения СНБО относительно ограничительных мер по противодействию распространения коронавируса в стране, принятых накануне.

Об этом Шмыгаль написал на своем Telegram-канале.

Премьер отметил, что заседание пройдет в закрытом режиме, так как "будут рассматриваться документы с ограниченным доступом".

При этом он подчеркнул, что будут принимать инициативы исключительно президента Владимира Зеленского.

Среди вопросов, которые рассмотрят, следующие: закрытие на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта; прекращения въезда на территорию Украины иностранцев в течение двух недель с 16 марта; закрытие на две недели контрольных пунктов на линии разграничения с временно оккупированными территориями с 16 марта.

Кроме того, чиновники рассмотрят вопросы финансирования Минфином изготовление тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины, а также обеспечение необходимыми средствами защиты медиков, правоохранителей и спасателей.

На повестке дня, среди прочего, стимулирование отечественных предприятий для производства необходимых средств для оказания помощи больным; выделение средств Минздраву для закупки необходимых средств медицинского назначения для населения; обеспечение приоритетного проведения платежей на закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием распространению COVID-19; введение в установленном порядке таможенного оформления в течение одних суток грузов с гуманитарной помощью, поступающих в Украину, связанную с организацией борьбы с COVID-19.

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