В ОРДЛО у врачей нет тестов на коронавирус, – Денисова

На временно оккупированном Донбассе врачи не могут проверить на коронавирус людей с симптомами ОРВИ из-за отсутствия тестов.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Она отметила, что получила от правозащитников данные о том, что за прошлую неделю около 600 жителей оккупированного Донбасса обратились в больницы с симптомами ОРВИ, а с подозрением на пневмонию – 91 человек.

"К сожалению, аналогичная информация относительно заболеваемости на временно оккупированной территории Крыма отсутствует", – уточнила омбудсмен.

По словам Денисовой, из-за того, что "ЛНР" и "ДНР" отсутствуют тесты на определение COVID-19, у врачей нет возможности установить этиологию пневмонии.

В связи с этим омбудсмен призвала международные гуманитарные организации, которые имеют доступ к указанным территориям, обратить внимание на сложившуюся ситуацию, содействовать максимальному обеспечению тестами на определение COVID-19, медицинскими препаратами и средствами личной защиты гражданского населения.

В Украину еще в конце февраля поступили тысяча тестов на коронавирус.

Кстати, 16 марта контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях приостановили свою работу из-за угрозы завоза коронавируса из ОРДЛО.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.