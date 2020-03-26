Политики будут лечиться в тех палатах, что построили за 28 лет, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить ситуацию с VIP-палатами для заразившихся коронавирусом чиновников, о которых ранее писали в СМИ.

Данное распоряжение он дал премьер-министру Денису Шмыгалю во время своего видеообращения.

"Отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не "совок" и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК", – заявил глава государства.

По его словам, ни у одного политика или бизнесмена, будь то государственная больница, или коммунальная, не должны быть лучше условий, чем у "обычного украинца".

"Вы будете находиться именно в тех палатах и тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно тогда поймете, как это – не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле. Равные условия касаются всех", – пообещал Зеленский.

Он также пообщал, что исключений не будет и для первых лиц государства: президента, премьер-министра и председателя ВРУ.

"А еще я настоятельно рекомендую руководителям медицинских учреждений не превращаться в отельеров, не заниматься торговлей палатами или обустройством ординаторских под пребывание каких-то шишек. Иначе – будут санкции", – предупредил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус: