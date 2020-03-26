Нет времени ждать, до конца 27 марта полностью закроем границу, – Зеленский

К концу пятницы, 27 марта, украинская государственная граница буде закрыта; об украинцах, которые останутся за ее пределами, позаботятся дипломаты.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего видеообращения.

"Этот режим (чрезвычайной ситуации – ред.) – не о диктатуре, это – о дисциплине. Сегодня мы действуем настолько жестко, насколько этого требуют настоящее и вызовы будущего. Именно поэтому, до конца пятницы 27 марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки", – сказал Зеленский.

Президент напомнил, что еще две недели назад просил украинцев немедленно приехать на родину и большинство это сделало своими силами. Еще более 80 тысяч человек прибыли с помощью власти. Но сейчас, по словам Зеленского, уже нет времени ждать. Власть оказалась перед сложным выбором: между гражданам, которые еще вне Украины и безопасностью 40 миллионов внутри страны.

Зеленский заверил, что долг государства – заботиться о каждом украинце.

"Ни об одном украинце, который останется заграницей никто не забудет. Мы постепенно будем возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте пребывания, а также – уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции", – заверил президент.

По его словам, о тех, кто не сможет вернуться в ближайшие дни, позаботятся дипломатические представительства и украинские общины за рубежом.

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