Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО

С должности советника секретаря СНБО уволен Сергей Сивохо. Об этом в аппарате Совета нацбезопасности и обороны сообщили изданию "Детектор медиа".

"По состоянию на 24 марта Сергей Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Максим Ткаченко по состоянию на 25 марта также не занимает должность советника секретаря СНБР на общественных началах", – говорится в сообщении.

Кстати, еще 16 марта 19 депутатов из "Слуги народа" просили секретаря СНБО Алексея Данилова уволить его советника Сергея Сивохо

Шоумен и КВН-щик Сергей Сивохо был назначен советником секретаря СНБО в октябре 2019. Он планировал заниматься вопросами реинтеграции Донбасса, а также налаживать диалог с жителями оккупированного Донбасса.

Экс-продюсер и генеральный директор "Квартал-концерта" Максим Ткаченко был назначен на должность советника секретаря СНБО также в октябре 2019.

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