Лерос о "пленках Ермака": Записи получил на флешке. Бесплатно

Должность главы Тернопольской ОГА якобы оценивается в $2-3 млн.

Об этом депутат Гео Лерос рассказал в интервью НВ.

"Я слышал на записях, что за назначение губернатора Тернопольской области – $2 млн или $3 млн. Какие-то такие цифры были", – заявил нардеп.

Также Лерос рассказал, что получил записи с якобы братом главы ОП Денисом Ермаком на флешке.

"Получил флешку и решил, что нужно ее обнародовать. Если есть факты коррупции, то страна должна об этом знать. Записи находились у меня где-то с пятницы, 27 марта. На следующий день, передал их журналистам "Схем", – говорит он.

"На данном этапе у меня есть право, как и у журналистов, не разглашать своих информаторов", – добавил депутат.

Кроме того, Лерос отметил, что получил видеозаписи бесплатно.

На вопрос, не бывший ли глава ОП Андрей Богдан передал ему записи, Лерос ответил: "С Андреем Богданом познакомился и общался не более десяти секунд".

Отдельно нардеп отметил, что не знает Дмитрия Штанько, который, по данным журналистов "Схем", и записывал разговоры Дениса Ермака.

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