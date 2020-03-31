В Украине подготовили 61 помещение для обсервации, – Офис президента
В Украине подготовили 61 помещение для обсервации украинцев, приезжающих из-за границы.
Об этом шла речь на селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, сообщается на сайте ОП.
По мнению Зеленского, условия в местах обсервации обязательно должны быть комфортными для людей.
"Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно – для комфортного проживания", – отметил Зеленский.
В свою очередь секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что в гостиницы и санатории уже направлены очки, костюмы и маски.
"Дополнительно обсудили процедуру ротации прибывающих на обсервацию. Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. В случае отрицательного результата, то есть отсутствия инфицирования коронавирусом, людей будут отправлять на самоизоляцию домой", – говорится в сообщении.
На совещании также затрагивалась тема защищенности врачей и предоставления им гарантий работы и достойной оплаты.
"Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц", – отметил Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля.
Как ранее писал Фокус:
- 30 марта стало известно, что в Украину после закрытия границ при содействии дипломатов вернулись более 145 тысяч украинцев. Еще 11,5 тысяч украинцев хотят вернуться.
- Украинские туристы, прилетевшие с острова Бали чартерным рейсом, утверждали, что не были предупреждены об обязательной обсервации в Украине. Чартер туристы оплатили самостоятельно, а при покупке билетов никто не рассказал о том, что они будут на обсервации. В салонах самолетов они просидели до утра.
- Прибывшие 30 марта в отель "Казацкий" украинцы изначально были недовольны условиями обсервации.
- В итоге несколько человек, помещенных на обсервацию в столичный отель, покинули помещение.