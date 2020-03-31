В Украине подготовили 61 помещение для обсервации, – Офис президента

В Украине подготовили 61 помещение для обсервации украинцев, приезжающих из-за границы.

Об этом шла речь на селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, сообщается на сайте ОП.

По мнению Зеленского, условия в местах обсервации обязательно должны быть комфортными для людей.

"Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно – для комфортного проживания", – отметил Зеленский.

В свою очередь секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что в гостиницы и санатории уже направлены очки, костюмы и маски.

"Дополнительно обсудили процедуру ротации прибывающих на обсервацию. Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. В случае отрицательного результата, то есть отсутствия инфицирования коронавирусом, людей будут отправлять на самоизоляцию домой", – говорится в сообщении.

На совещании также затрагивалась тема защищенности врачей и предоставления им гарантий работы и достойной оплаты.

"Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц", – отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля.

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