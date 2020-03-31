Депутаты двумя постановлениями заблокировали подписание закона о рынке земли

Внефракционные депутаты Антон Поляков и Оксана Савчук подали в Раду постановления с требованием отменить голосование по рынку земли.

Проекты постановлений №2178-10-П и №2178-10-П1 опубликованы на сайте Рады.

Пока постановления не рассмотрит парламент, принятый закон не смогут подписать ни глава Верховной Рады, ни президент.

Если же нардепы поддержат хотя бы одно из постановлений, голосование по рынку земли аннулируют.

В пояснительной записке Поляков утверждает, что профильный комитет не подготовил сравнительной таблицы всех поправок нардепов, которые не включили в сравнительную таблицу законопроекта.

Также он утверждает, что депутат Колтунович якобы подал 520 правок, а в таблицу внесли только 98 из них.

Как ранее сообщал Фокус:

В первом чтении закон о рынке земли был принят 13 ноября 2019 года.

Ко второму чтению он был существенно изменен в соответствии с предложениями Зеленского.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее прогнозировал, что при нынешних темпах рассмотрения правок финальное голосование может произойти 16-17 апреля.

27 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал о компромиссе по рынку земли.