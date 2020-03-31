"Пленки Ермака". Глава ОП: Это месть, меня хотят демонизировать
Публикация "пленок Ермака" депутатом Гео Леросом – это месть за неудачную попытку поставить человека из прошлой власти на должность в одно из министреств.
Об этом на брифинге заявил глава ОП Андрей Ермак.
По словам Ермака, нардеп Лерос – "инструмент, который используют люди, которые борются не только с ним, а и с президентом".
Также глава ОП рассказал о конфликте с депутатом, у которого якобы есть свидетели.
"Лерос обманным путем хотел назначить человека из прошлой власти на должность в одно из министерств. Но я остановил это. Безусловно, у Лероса теперь ко мне такое отношение", – добавил он.
Ермак уточнил, что этот человек был при прошлых властях в КГГА. И поначалу его хотели еще раз "протолкнуть" в КГГА, но безрезультатно.
По данным журналистки Сони Кошкиной, речь идет об Илье Сагайдаке, который ранее работал в КГГА, но был уволен Виталием Кличко. Впоследствии трудоустроить его хотели якобы уже в Мининфраструктуры.
"Эти видеозаписи – это попытки демонизировать меня как главу ОП. Я работаю на благо Украины", – добавил он.
"Пленки появились за день до заседания Рады. Там люди делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта", – отметил также глава ОП.
Кроме того, Ермак ответил на вопрос, почему он обратился с заявлением на Лероса именно в СБУ и ГБР.
"Это спланированная акция. Они так по методичке работают. Тем более, должность руководителя главы ОП сопряжена с вопросами нацбезопасности", – пояснил он.
Как ранее сообщал Фокус:
-
29 марта Лерос у себя в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, – Денис Ермак – якобы "торгует госдолжностями".
-
В ответ Андрей Ермак заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР и потребует проведения "всестороннего расследования обстоятельств записи этих видео".
-
30 марта САП открыла уголовное дело по заявлению нардепа от "СН" Гео Лероса о возможной "торговле госдолжностями" Денисом Ермаком.
-
В интервью НВ Лерос рассказал, что видеозаписи с якобы братом главы ОП он получил 27 марта на флешке. Но информаторов называть не стал.