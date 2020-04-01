МВД уже не будет давать согласия на чартеры для эвакуации украинцев, – Аваков

МВД не будет давать согласия на совершение чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев, которые находятся за границей во время пандемии коронавируса.

Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

По его словам, исключения будут сделаны лишь в том случае, если все пассажиры согласятся пройти тесты на коронавирус и обсервацию после прилета

"МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР", – сообщил Аваков.

Глава МВД напомнил о рейсах из Вьетнама и Катара, когда часть пассажиров отказались ехать на обсервацию и агрессивно вели себя в аэропорту Борисполь.

Министр сообщил, в частности, что большинство пассажиров рейса из Катара покинули Украину уже после обращения президента Владимира Зеленского о введении карантина.

"13-го марта президент Зеленский обратился к украинцам вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией… а тут смотрю – каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейсе… улетели из страны на Бали. 13, 14, 15 марта", – заявил Аваков.

Он также отметил, что тех пассажиров, которые сбежали от обсервации ждут штрафы, а в случае диагностики коронавируса – уголовная ответственность.

"Те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент – уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) – санкция: штраф до 17 000 гривен. Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус – полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст. 325 – вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет", – сообщил глава МВД.

Аваков считает неприемлемым такое поведение сограждан, указав на статистику заболеваемости коронавирусом.

"Более 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве – прилетевшие на самолетах люди, 25% вторичное заражение от них же – уже в Киеве…", – подчеркнул глава МВД.

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