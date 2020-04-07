"Слуга народа" не смогла направить свое госфинансирование на борьбу с коронавирусом

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в конце марта заявил, что фракция отказалась от госфинансирования до конца года, однако на практике это решение не воплощено в жизнь.

Об этом сообщает Bihus.info.

Издание сообщает, что заявление об отказе от бюджетных денег не поступало в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, в компетенции которого принимать такое решение.

Кроме того, согласовать такой отказ только на год не позволяет закон. По закону финансирование на весь период – то есть от выборов до выборов.

Издание обращает внимание на другой вариант: не отказываться от получения денег, а после поступления направить их в Стабилизационный фонд. Однако и эта идея не может быть воплощена в соответствии с законодательством, ведь государственное финансирование можно использовать исключительно на уставную деятельность политических партий. Благотворительность ею не является.

Корниенко рассказал, что сейчас партия ищет выходы из правовой коллизии, но сказал, что политсила от своей идеи не отказывается, передает Украинская правда.

"Мы проводим правовые консультации с НАПК. Нет четкой позиции, что можно отказаться в год. За первый квартал уже перечислены эти средства. Сейчас мы ведем работу в двух направлениях. Первый: в рамках изменений в бюджет мы обращаемся к правительству, в профильный комитет с просьбой, возможно, уменьшить на эту сумму годовое финансирование партии, которое запланировано в бюджете. Но это тоже такой вариант не очень, потому что если мы уменьшим эту сумму, то НАПК все равно потом будет вынуждено нам уменьшить, но не не давать", – говорит Корниенко.

По его словам, сейчас партия ищет ищет варианты отправить самим средства в Стабилизационный фонд.

"Мы сейчас ищем механизм. Действительно, в уставе партии нет благотворительности и согласно законодательству это невозможно, но политическая партия может поддерживать объединение других граждан. Мы сейчас ищем правовой платформу, чтобы это было максимально честно, открыто и прозрачно, и все украинцы видели, что мы делаем. Как только этот механизм будет найден, мы сразу об этом сообщим", – сообщил Корниенко.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что на момент предыдущего заявления политсила не учла все нюансы, Корниенкко сказал: "Это было политическое заявление и для нас важно, чтобы те деньги, которые государство выделяет на наше финансирование в этом году, а это около 140 млн гривен, были направлены на борьбу с коронавирусом. Каким образом мы сейчас это сделаем юридически и финансово.. мы найдем путь не в обход закона".

На гофинансирование партий выделено более 280 миллионов гривен, из которых более 140,5 млн – на "Слугу народа".

Напомним, в начале марта партия "Слуга народа" заявила, что отказалась от госфинансирования на 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус: