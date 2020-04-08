У Порошенко связали новое дело по Верховному суду с ПриватБанком

Новое уголовное дело против пятого президента Петра Порошенко – попытка властей взять под контроль дело по ПриватБанку.

С таким заявлением выступили адвокаты Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань.

Производство открыла генпрокурор Ирина Венедиктова 6 апреля. Речь идет о назначении судей "нового" Верховного суда.

"Безусловно это попытка установить дополнительный контроль над Верховным судом и над судьями, ведь в рамках дела можно вызывать людей на допросы, проводить следственные действия, давить разными способами", – говорят адвокаты.

"Это означает, что на фоне развития ситуации с делом ПриватБанка, очень чувствительное для президента Зеленского. ОП получает дополнительные рычаги контроля над правосудием в Украине", – добавили у Порошенко.

Также адвокат Головань подчеркнул, что с юридической точки зрения дело Венедиктовой – "юридический абсурд", а статьи, на которые она ссылается, подследственны НАБУ, а не ГБР.

"Венедиктова незаконно передала производство своим бывшим подченным в ГБР. Мы уже обратились в ОГПУ с требованием передать дело в НАБУ, где его должны немедленно закрыть", – добавли Головань.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховный Суд Украины был расформирован в рамках судебной реформы, которую Верховная Рада одобрила в июле 2016 года. Вместо него был создан Верховный Суд (из названия убрали слово "Украины").