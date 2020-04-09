Зеленский и Шмыгаль прошли тест на коронавирус, – ОП

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль прошли тест на коронавирус.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде".

По его словам, они были протестированы, так как контактировали с первым инфицированным народным депутатом Сергеем Шаховым.

"Все, кто с депутатом там пересекался, – всем сделали тестирования. В том числе премьер-министру ... И президенту сделали, руководителю Офиса, заместителям сделали", – рассказал он.

Тимошенко объяснил, что надо было протестировать всех контактных лиц депутата Шахова: "Потому всем сделали ПЦР-тестирование для того, чтобы сразу понять, что делать. Если бы у нас подтвердилось с кем-то, то тут уже были бы другие меры безопасности карантина".

На вопрос, разработан ли план на случай, если президент будет инфицирован, Тимошенко ответил, что такой есть, но "понятно, что исполняющего обязанности нет".

"Ну, может, там спикер Верховной Рады может как-то выполнять обязанности. Но президент всегда на связи, поэтому, я думаю, что если, не дай Бог, что-то – работа будет происходить в телефонном режиме", – отметил он.

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