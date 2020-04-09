В "Слуге народа" рассказали, какие законопроекты будут принимать на внеочередном заседании

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что внеочередное заседание Верховной Рады начнется в понедельник, в 12:00.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передает Укринформ.

"Предварительно мы договорились с коллегами, что заседание Верховной Рады состоится в понедельник в 12:00", – сказал он.

По его словам, депутаты будут голосовать за законопроекты о внесении изменений в госбюджет, а также по Программе деятельности правительства.

Кроме того, по словам Качуры, существует необходимость голосования и отклонения проектов постановлений, которые блокируют подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона о рынке земли.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что парламент планирует собраться на внеочредное заседание 13 апреля.

Как ранее сообщал Фокус:

30 марта депутаты собрались на внеочередное заседание Рады, утвердили двух новых министров, поддержали открытие рынка земли и провалили голосование по секвестру бюджета.