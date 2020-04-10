В уголовном деле по реконструкции Шулявского моста пока нет результатов, — Качура
В деле по Шулявскому мосту, по которому проходит экс-застройщик и бывший нардеп Максим Микитась, нет видимых результатов.
Об этом в интервью LB.ua рассказалнардеп от "Слуги народа" Александр Качура.
"По поводу Шулявского моста. Оно, кстати, расследуется, экспертизы проводятся, кто-то допрашивается, но конкретно ни к чему пока не пришли", – говорит Качура.
Ранее издание Наші гроші писало, что затраты на ремонт Шулявского путепровода в Киеве достигли миллиардной отметки.
Подряд на реконструкцию в июне 2018 года получило ООО "Северо-украинский строительный альянс" из группы Микитася.
По тому контракту по состоянию на сентябрь 2019 года была перечислена предоплата в размере 99,5%. После этого строительство моста прекратилось, а Микитась заявил о выходе из строительного бизнеса.
Также Микитась фигурирует в деле по квартирам для Нацгвардии.
По этому производству за бывшего нардепа внесли залог в размере 80 млн грн, который уже передали в госбюджет.
Тем не менее, суд потребовал еще 100 млн – Микитась якобы нарушил условия предыдущего решения суда и встречался с другими подозреваемыми.
Как ранее сообщал Фокус:
- 2 октября сотрудники НАБУ и САП сообщили о подозрении Микитасю.
- 4 октября Высший антикоррупционный суд отпустил Микитася под залог в 5,5 млн грн.
- В суде тогда объяснили, что сторона обвинения не доказала рисков, которые бы свидетельствовали, что единственной достаточной мерой пресечения является именно содержание под стражей.
- 22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда все же отправила под арест до 14 ноября экс-нардепа Максима Микитася и определила сумму залога в размере 80 млн гривен.
- 25 октября за Микитася внесли необходимую сумму залога, в размере 80 млн гривен, позже он вышел из СИЗО.