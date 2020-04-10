В уголовном деле по реконструкции Шулявского моста пока нет результатов, — Качура

В деле по Шулявскому мосту, по которому проходит экс-застройщик и бывший нардеп Максим Микитась, нет видимых результатов.

Об этом в интервью LB.ua рассказалнардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

"По поводу Шулявского моста. Оно, кстати, расследуется, экспертизы проводятся, кто-то допрашивается, но конкретно ни к чему пока не пришли", – говорит Качура.

Ранее издание Наші гроші писало, что затраты на ремонт Шулявского путепровода в Киеве достигли миллиардной отметки.

Подряд на реконструкцию в июне 2018 года получило ООО "Северо-украинский строительный альянс" из группы Микитася.

По тому контракту по состоянию на сентябрь 2019 года была перечислена предоплата в размере 99,5%. После этого строительство моста прекратилось, а Микитась заявил о выходе из строительного бизнеса.

Также Микитась фигурирует в деле по квартирам для Нацгвардии.

По этому производству за бывшего нардепа внесли залог в размере 80 млн грн, который уже передали в госбюджет.

Тем не менее, суд потребовал еще 100 млн – Микитась якобы нарушил условия предыдущего решения суда и встречался с другими подозреваемыми.

Как ранее сообщал Фокус:

2 октября сотрудники НАБУ и САП сообщили о подозрении Микитасю.

4 октября Высший антикоррупционный суд отпустил Микитася под залог в 5,5 млн грн.

В суде тогда объяснили, что сторона обвинения не доказала рисков, которые бы свидетельствовали, что единственной достаточной мерой пресечения является именно содержание под стражей.

22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда все же отправила под арест до 14 ноября экс-нардепа Максима Микитася и определила сумму залога в размере 80 млн гривен.