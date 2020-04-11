Зеленский приехал на Донбасс: работаем над согласованием новых участков разведения сил
Разведение сил на Донбассе осенью прошлого года способствовало уменьшению обстрелов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую и Запорожскую области, сообщает пресс-служба главы государства.
По его словам, в настоящее время идет работа над согласованием новых участков для разведения сил и средств сторон.
"Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир", – подчеркнул Зеленский.
Отмечается, что Зеленский побывал на участке разведения сил и средств №3 "Петровское". Также глава государства ознакомился с оперативной обстановкой на этом участке. Президенту доложили, что в последнее время ситуация здесь контролируемая и спокойная.
Также президенту рассказали об особенностях наблюдения за передвижением подразделений боевиков.
Как ранее сообщал Фокус:
- В январе в Минске украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе определилась с тремя участками для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе. В частности, это – контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовке Второй (в районе Авдеевки).
- В феврале Владимир Зеленский предложил проводить разведение сил и средств на Донбассе по секторальному принципу. По его словам, в соответствии с этим принципом, линия разграничения разбивается на сектора, происходит постепенное разведение сил и средств.
- В апреле переговоры о разведении на Донбассе провалились, подгруппа по безопасности не смогла согласовать новые участки.