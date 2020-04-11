Зеленский приехал на Донбасс: работаем над согласованием новых участков разведения сил

Разведение сил на Донбассе осенью прошлого года способствовало уменьшению обстрелов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую и Запорожскую области, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, в настоящее время идет работа над согласованием новых участков для разведения сил и средств сторон.

"Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир", – подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что Зеленский побывал на участке разведения сил и средств №3 "Петровское". Также глава государства ознакомился с оперативной обстановкой на этом участке. Президенту доложили, что в последнее время ситуация здесь контролируемая и спокойная.

Также президенту рассказали об особенностях наблюдения за передвижением подразделений боевиков.

Как ранее сообщал Фокус: