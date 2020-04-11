Комитет Рады одобрил поправки в госбюджет, – Гончаренко

Парламентский бюджетный комитет рекомендовал Верховной Раде принять поправки в государсвтенный бюджет на 2020 год с сокращением финнасирования фонда на борьбу с коронавирусом до 64,9 млрд грн.

Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

"Бюджетный комитет утвердил проект изменений в госбюджет на 2020 год", – написал он.

По сравнению с внесенным Кабмином проектом утверждены следующие изменения:

– уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд гривен, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд гривен;

– восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд гривен (Кабмин предлагал 2,5 млрд гривен);

– добавлены 100 млн гривен на строительство аэропорта Днепра (Кабмин предлагал 0);

– добавлены 21 млн гривен на Украинский институт при Министерстве иностранных дел Украины;

– добавлены 15 млн гривен на национальный парк "Софиевка".

Гончаренко добавил, что был единственным депутатом, проголосовавшим против такой редакции поправок.

Как ранее сообщал Фокус: