Комитет Рады одобрил поправки в госбюджет, – Гончаренко
Парламентский бюджетный комитет рекомендовал Верховной Раде принять поправки в государсвтенный бюджет на 2020 год с сокращением финнасирования фонда на борьбу с коронавирусом до 64,9 млрд грн.
Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.
"Бюджетный комитет утвердил проект изменений в госбюджет на 2020 год", – написал он.
По сравнению с внесенным Кабмином проектом утверждены следующие изменения:
– уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд гривен, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд гривен;
– восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд гривен (Кабмин предлагал 2,5 млрд гривен);
– добавлены 100 млн гривен на строительство аэропорта Днепра (Кабмин предлагал 0);
– добавлены 21 млн гривен на Украинский институт при Министерстве иностранных дел Украины;
– добавлены 15 млн гривен на национальный парк "Софиевка".
Гончаренко добавил, что был единственным депутатом, проголосовавшим против такой редакции поправок.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее руководители депутатских фракций, комитетов ВРУ и представители правительства обсудили нюансы законопроекта, которым планируется внести изменения в Государственный бюджет на 2020 год.
- Правительство уже пыталось осуществить изменения в бюджет на 2020 год, однако на это не хватило голосов в Раде.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Рада не поддержала изменения в госбюджет-2020 потому, что не все присутствующие на заседании депутаты смогли ознакомиться с законопроектом.