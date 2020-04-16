После карантина может быть более масштабный обмен пленными, – президент
Украинская сторона во время переговорного процесса настаивала, чтобы взаимное освобождение удерживаемых лиц состоялось до окончания карантина.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.
Президент напомнил, что в рамках первого обмена при его каденции Украина вернула 35 украинцев, во время второго, который произошел после встречи в "нормандском формате", были освобождены 76 граждан. А во время последнего обмена пленными были освобождены 20 украинцев.
"Сейчас мы меняем 20 человек. Мы можем ожидать, наверное, окончания карантина, и дождаться, и потом проводить больший обмен. Наша сторона стремилась и давила, что не надо ничего ждать. Есть сейчас, сколько нам с той стороны подтвердили наших граждан ... есть 20 человек – давайте возвращать 20 человек. Завтра будет еще 2 человека – будем возвращать 2 человека. Послезавтра будет 100 – будем возвращать 100 человек", – заявил Зеленский.
По возвращении освобожденные украинцы отправятся на обязательную обсервацию.
По его словам, продолжаются переговоры об освобождении тех, кого удерживают на территории оккупированного Крыма и в России.
"Украина должна освободить всех своих граждан", – резюмировал президент.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце января президент Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся в ОРДЛО и России.
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16 апреля обмен проходил в два этапа. Сначала возле оккупированной Горловки в так называемой "ДНР" украинская сторона получила девять своих граждан. Позже обмен проходил в Луганской области, где Украина вернула еще 11 удерживаемых боевиками человек.
- Освобожденные украинцы пройдут обязательную обсервацию. Об этом ранее сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.