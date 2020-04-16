После карантина может быть более масштабный обмен пленными, – президент

Украинская сторона во время переговорного процесса настаивала, чтобы взаимное освобождение удерживаемых лиц состоялось до окончания карантина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

Президент напомнил, что в рамках первого обмена при его каденции Украина вернула 35 украинцев, во время второго, который произошел после встречи в "нормандском формате", были освобождены 76 граждан. А во время последнего обмена пленными были освобождены 20 украинцев.

"Сейчас мы меняем 20 человек. Мы можем ожидать, наверное, окончания карантина, и дождаться, и потом проводить больший обмен. Наша сторона стремилась и давила, что не надо ничего ждать. Есть сейчас, сколько нам с той стороны подтвердили наших граждан ... есть 20 человек – давайте возвращать 20 человек. Завтра будет еще 2 человека – будем возвращать 2 человека. Послезавтра будет 100 – будем возвращать 100 человек", – заявил Зеленский.

По возвращении освобожденные украинцы отправятся на обязательную обсервацию.

По его словам, продолжаются переговоры об освобождении тех, кого удерживают на территории оккупированного Крыма и в России.

"Украина должна освободить всех своих граждан", – резюмировал президент.

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