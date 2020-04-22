Ермак подтвердил назначение Уманского своим советником

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что экс-министр финансов Игорь Уманский станет его советником.

Об этом Ермак написал на своей странице в Facebook.

По словам Ермака, его очень возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которые ранее озвучил Уманский.

"Я предложил ему механизм, который поможет истребить эти схемы. Он может этим заниматься в статусе моего официального советника с доступом к информации государственных органов", – написал Ермак.

Как сообщил глава ОП, для координации этой работы из представителей разных правоохранительных структур будет создана межведомственная группа. В другую группу, аналитическую, планируется пригласить отечественных экспертов и международных аудиторов.

"Они должны внимательно исследовать все процессы на таможне и налоговой и найти все схемы. В результате мы планируем получить от них существенную аналитику и пакет предложений, как эти схемы закрыть раз и навсегда", – сказал Ермак.

21 апреля СМИ сообщали, что Уманский в ближайшее время будет назначен специальным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший министр финансов Игорь Уманский заявил, что лишился должности из-за своей позиции по главному таможеннику Украины Максиму Нефьодову.