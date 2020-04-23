Брат Ермака теперь не фигурант, а потерпевший. Дело "слили" Нацполиции, – Лерос

САП переквалифицировала дело по "пленкам Ермака" и отдала его Нацполиции. Об этом сообщили адвокаты нардепа Гео Лероса.

По словам адвокатов, изначально производство открыли по ч.2 ст.369-2 УК (злоупотребление служебным положением), но 17 апреля дело переквалифицировали по ст.190 (мошенничество) и отдали его полицейским.

Защита Лероса объясняет, что злоупотребление положением – это когда человеку дают деньги за то, что он повлияет на принятие кем-либо решения, а мошенничество – это просто выманивание денег для собственного обогащения.

"Мошенничество, в отличие от злоупотребления положением, не относится к коррупционным преступлениям и потому больше не находится в подследственности НАБУ", – говорится в сообщении.

Сам Лерос у себя в Facebook пишет, что "дело по "пленкам Ермака" успешно слили" и добавляет, якобы Денис Ермак теперь проходит по делу не как "организатор схемы распродажи должностей", а как потерпевший.

Ранее адвокат Лероса Мустафа Найем напомнил СБУ о принятом еще в прошлом году законе об обличителях коррупции.

"Права обличителя возникают с момента сообщения информации о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений. Т.е. для того, чтобы их получить, не нужно иметь документ от органов", – пишет Найем.

"Обличитель не несет юридической ответственности за сообщение о возможных фактах коррупции и распространение указанной информации. Также обличитель имеет право отказаться от объяснений", – добавил адвокат.

Согласно закону, обличитель коррупции не только защищается государством, но и может получить денежное вознаграждение за изобличение коррупционера.

Как ранее сообщал Фокус:

Нардеп от фракции "Слуга народа" Гео Лерос у себя в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, – Денис Ермак – якобы "торгует госдолжностями".

Денис Ермак признал, что на видеозаписях, которые опубликовал нардеп Гео Лерос, действительно он. "Я – свободный гражданин, имею право встречаться с кем-угодно. Тот факт, что мой брат работает в Офисе президента, не должен ограничивать мои законные права на трудовую деятельность".

Часть депутатов от "Слуги народа" публично выступила в поддержку своего коллеги Гео Лероса и призвала правоохранительные органы проверить опубликованную им информацию о возможной торговле госдолжностями Денисом Ермаком, братом главы Офиса президента.