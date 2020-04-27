Вопрос о назначении Саакашвили еще не внесен в повестку дня заседания Рады, – Арахамия

Во фракции "Слуга народа" ожидают, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться 29 или 30 апреля. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в повестке дня заседания Верховной Рады пока нет вопроса назначения Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"На этот четверг мы еще не определились с повесткой дня. У нас будет повестка, которую инициирует парламент, там нет этого вопроса", – сказал Арахамия.

По его словам, формирование повестки дня еще происходит.

Глава "Слуги народа" говорит, что по инициативе Офиса президента кадровые вопросы "могут быть добавлены в повестку внеочередного заседания, которое пройдет в четверг".

Отвечая на вопрос, есть ли голоса во фракции в поддержку Саакашвили, Арахамия сказал: "Мы будем определяться ближе к заседанию парламента, поскольку сейчас все в разъездах, все в регионах, поэтому мы не можем сейчас сказать, есть голоса или нет".

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что Саакашвили лучше назначить на должность в Офис президента.

"Нам сейчас не хватает в треугольнике Офис президента – Кабмин – парламент именно того коммуникатора, человека, который будет драйвером реформ из Офиса президента. Потому что Кабмин является зарегулированным законом Украины о Кабинете министров, и начинаются юридические аспекты этого вопроса", – говорит она.

По ее мнению, кандидатура Саакашвили в ближайшее время не будет внесена на рассмотрение Рады.

"Я думаю, что в ближайшее время кандидатура не будет внесена в парламентский зал. Нет большинства для голосования, и я понимаю, что 70% (фракции "Слуга народа" – ред.) не готовы голосовать. У нас есть договоренность между собой, что если 70% фракции голосует за, то меньшинство, у которого есть своя позиция, подчиняется большинству. У каждого, конечно, есть своя позиция, у кого-то юридическая, у кого-то политическая. Я, в том числе, воздержусь", – сказала Верещук.

Саакашвили ответил на это, что, по его мнению, никакая работа в Офисе президента не заменит того, что можно сделать в Кабинете министров. "Я не прошу никаких должностей, и могу себе найти в жизни занятие. Я просто не хочу смотреть, как Украина может пострадать от того цунами, которое надвигается".

Кроме того, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в эфире 112 Украина рассказал, что "антиколомойский" законопроект могут принять за неделю или две работы парламента, передает Украинская правда.

По его словам, дата рассмотрения законопроекта в сессионном зале парламента зависит от технических вопросов. В частности, будет ли применена к законопроекту спецпроцедура. Если спепроцедуру применят, то комитет должен собраться еще раз, чтобы подать сокращенную таблицу поправок на рассмотрение Верховной Рады. Гетманцев считает, что в таком случае, таблица пройдет Раду за день-два.

Он отметил, что таблицу с поправками должны раздать народным депутатам, которым нужно дать время на ознакомление.

По мнению Гетьманцева, рассмотрение законопроекта может начаться на следующей неделе. По его словам, комитет предложил внести ряд существенных изменений в законопроект ко второму чтению.

Как ранее сообщал Фокус:

Саакашвили пообещал, что в случае назначения на должность не будет ругаться с Зеленским, как с Порошенко.