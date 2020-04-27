Вопрос о назначении Саакашвили еще не внесен в повестку дня заседания Рады, – Арахамия

Политика
Но формирование повестки дня еще происходит

Во фракции "Слуга народа" ожидают, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться 29 или 30 апреля. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в повестке дня заседания Верховной Рады пока нет вопроса назначения Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"На этот четверг мы еще не определились с повесткой дня. У нас будет повестка, которую инициирует парламент, там нет этого вопроса", – сказал Арахамия.

По его словам, формирование повестки дня еще происходит.

Глава "Слуги народа" говорит, что по инициативе Офиса президента кадровые вопросы "могут быть добавлены в повестку внеочередного заседания, которое пройдет в четверг".

Отвечая на вопрос, есть ли голоса во фракции в поддержку Саакашвили, Арахамия сказал: "Мы будем определяться ближе к заседанию парламента, поскольку сейчас все в разъездах, все в регионах, поэтому мы не можем сейчас сказать, есть голоса или нет".

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что Саакашвили лучше назначить на должность в Офис президента.

 "Нам сейчас не хватает в треугольнике Офис президента – Кабмин – парламент именно того коммуникатора, человека, который будет драйвером реформ из Офиса президента. Потому что Кабмин является зарегулированным законом Украины о Кабинете министров, и начинаются юридические аспекты этого вопроса", – говорит она.

По ее мнению, кандидатура Саакашвили в ближайшее время не будет внесена на рассмотрение Рады.

"Я думаю, что в ближайшее время кандидатура не будет внесена в парламентский зал. Нет большинства для голосования, и я понимаю, что 70% (фракции "Слуга народа" – ред.) не готовы голосовать. У нас есть договоренность между собой, что если 70% фракции голосует за, то меньшинство, у которого есть своя позиция, подчиняется большинству. У каждого, конечно, есть своя позиция, у кого-то юридическая, у кого-то политическая. Я, в том числе, воздержусь", – сказала Верещук.

Саакашвили ответил на это, что, по его мнению, никакая работа в Офисе президента не заменит того, что можно сделать в Кабинете министров. "Я не прошу никаких должностей, и могу себе найти в жизни занятие. Я просто не хочу смотреть, как Украина может пострадать от того цунами, которое надвигается".

Кроме того, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в эфире 112 Украина рассказал, что "антиколомойский" законопроект могут принять за неделю или две работы парламента, передает Украинская правда.

По его словам, дата рассмотрения законопроекта в сессионном зале парламента зависит от технических вопросов. В частности, будет ли применена к законопроекту спецпроцедура. Если спепроцедуру применят, то комитет должен собраться еще раз, чтобы подать сокращенную таблицу поправок на рассмотрение Верховной Рады. Гетманцев считает, что в таком случае, таблица пройдет Раду за день-два.

Он отметил, что таблицу с поправками должны раздать народным депутатам, которым нужно дать время на ознакомление.

По мнению Гетьманцева, рассмотрение законопроекта может начаться на следующей неделе. По его словам, комитет предложил внести ряд существенных изменений в законопроект ко второму чтению.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Напомним, премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства, посла Грузии отзовут из Украины.