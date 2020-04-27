Температурный скрининг и дезинфекция: МОЗ назвал требования для работы рынков

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о требованиях, которые введут для работы рынков.

Минздрав подготовил соответствующее постановление и правила работы рынков. Глава ведомства опубликовал эти правила в своем Facebook.

По словам Степанова, в настоящее время планируется открытие более 280 продовольственных рынков: тех, что смогут обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм.

"Это серьезный шаг к ослаблению карантина. Поэтому призываю соблюдать все профилактические требования функционирования рынков. Чтобы наши совместные усилия по недопущению распространения вируса были не напрасны", – написал министр.

Степанов опубликовал инфографику об условиях возобновления работы рынков, среди которых:

– допуск работников, продавцов и посетителей исключительно в медицинских масках или респираторах, и обязательный бесконтактный температурный скрининг;

– наличие на каждом входе на рынке антисептиков;

– не более одного покупателя на 10 м. кв

– дезинфекция контактных поверхностей каждые 3:00;

– уборка и дезинфекция всех помещений в конце каждого рабочего дня;

– отсутствие стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях;

– расстояние между рабочими местами продавцов – не менее 3 метров;

– защитные экраны между продавцами и покупателями.

Напомним, в последнии дни по всей Украине прокатилась волна протестов против закрытия продовольственных рынков. Подобные митинги прошли в Кривом Роге, Краматорске и других городах. Накануне в знак протеста против закрытия оптового овощного рынка под Херсоном перекрыли мост через Днепр местные фермеры.

27 апреля мэр Львова Андрей Садовой обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и главному санитарному врачу Виктору Ляшко с просьбой разрешить возобновить работу продуктовых рынков в городе.

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что продуктовые рынки, которые были закрыты в рамках карантинных мер, могут возобновить свою работу уже в эту пятницу, 1 мая.

Как ранее сообщал Фокус:

МОЗ Украины ранее определил условия, при которых разрешается работать продуктовым рынкам во время карантина. Однако позже, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что постановление утрачивает силу с 14 апреля, в связи с большим количеством нарушений. После этого в большинстве городов рынки закрылись по решению местных властей.