Разумков пока не решил, поддерживать ли назначение Саакашвили в Кабмин

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что поддержит назначение Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по реформам.

Об этом спикер парламента рассказал в интервью РБК-Украина.

"Думаю, в нашей команде достаточно коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабмину. Сейчас я не уверен, что буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в Кабмин", – заявил он.

Разумков напоминает, что "Слуга народа" шла на выборы с другими идеями, в т.ч. такими как "новые лица" в политике и ответственность за принятие решений.

"Во фракции большинства мнения разделились. Уже ближе к заседанию, если этот вопрос будет вынесен, мы увидим расстановку сил", – говорит спикер о поддержке Саакашвили во фракции.

В то же время, по словам Разумкова, Украине очень важно перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах.

Ранее Саакашвили заявил, что голосование за его назначение в правительство может состояться 30 апреля, но соответствующий вопрос в повестку дня пока не включили.

Как ранее сообщал Фокус:

Саакашвили пообещал, что в случае назначения на должность не будет ругаться с Зеленским, как с Порошенко.