Он очень болен: беглец из КНДР рассказал, почему пропал Ким Чен Ын

Глава КНДР Ким Чен Ын вероятно очень болен и поэтому уже давно не появляется на публике. Об этом заявил в комментарии CNN Тэ Ен Хо, экс-дипломат-беглец из КНДР, которого недавно избрали в парламент Южной Кореи.

"Я не совсем уверен, действительно ли он перенес какую-либо операцию или что-то в этом роде, но ясно одно - он очень болен, не может ходить и даже стоять", - утверждает Тэ Ен Хо. Ранее мужчина занимал высокий дипломатический пост в КНДР, но сбежал в Южную Корею, и в начале апреля был избран в парламент.

В последний раз Ким Чен Ына видели на публике 11 апреля на заседании правящей Рабочей партии в Пхеньяне и на встрече с военными. А на праздновании Дня Солнца 15 апреля, мероприятию, посвященному 108-летию со дня рождения Ким Ир Сена, он уже не появился.

Последнее появление Ким Чен Ына на публике/Фото: скриншот

В редких сообщениях утверждается, что Ким перенес операцию на сердце и в настоящее время в коме или даже мертв, но эти заявления невозможно проверить.

"Ким Чен Ын не только лидер Северной Кореи, но и внук Ким Ир Сена... неявка на День Солнца – это беспрецедентное явление", - утверждает Тэ Ен Хо. Также он отмечает, что только ближний круг диктатора может знать истинное состояние вещей – это его семья и ближайшие помощники.

В то же время южнокорейский министр по делам Северной Кореи утверждает, что Ким просто прячется, стараясь избежать коронавируса. Ким Ен Чул сообщил, что "правительство знает, где находится Ким Чен Ын", но никакой дополнительной информации не предоставил.

Ким Ен-чул сказал законодателям, что "правительство знает о местонахождении Ким Чен Ына", не предоставив дополнительную информацию.

"Это правда, что он никогда не пропускал годовщину дня рождения Ким Ир Сена с тех пор, как пришел к власти, но многие юбилейные мероприятия, включая банкет, были отменены из-за пандемии коронавируса", - сказал он. Также министр отметил, что с середины января уже дважды случались настолько продолжительные перерывы в публичности Ким Че Ына, но тогда они не вызвали такого резонанса.

Впрочем, в пользу слухов говорит тот факт, что, когда отец Кима, Ким Чен Ир скончался в 2011 году о его смерти также сообщили не сразу, а только через несколько дней.

В Северной Корее утверждают, что случаев заболевания коронавирусом у них в стране нет, но были введены некоторые карантинные меры.

Также 250-метровый поезд Ким Чен Ына был замечен у развлекательного комплекса в Вонсане. Он прибыл туда 15 апреля и все еще не отбыл, как свидетельствуют снимки со спутника.

Как ранее писал Фокус:

25 апреля южнокорейские и японские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии". А гонконгские журналисты, со ссылкой на свои источники, даже сообщили, что Ким Чен Ын умер. На фоне таких слухов Китай направил в КНДР группу медицинских экспертов для проведения консультаций.