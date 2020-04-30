Украина готова говорить с украинцами в "ЛДНР", – Кулеба

Украинские власти готовы говорить с украинцами, которые сейчас проживают на оккупированном Донбассе.

Об этом во время онлайн-брифинга по итогам разговора министров "нормандской четверки" в четверг, 30 апреля, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, часть дискуссии между министрами была посвящена попыткам главы МИД РФ Сергея Лаврова привлечь Киев к прямому диалогу с боевиками ОРДЛО.

"Определенная часть разговора была посвящена попыткам российского коллеги завести ситуацию в прямой диалог между Киевом и так называемыми Донецком и Луганском. Я хочу публично подчеркнуть, что Украина готова говорить с украинцами, которые проживают на оккупированных территориях. Более того, мы стремимся к этому", – отметил министр.

Кулева в очередной раз сказал, что официальный Киев не будет вести диалог с незаконными формированиями, которые не уполномочены представлять интересы украинцев на оккупированных территориях и переселенцев.

По словам Кулебы, министры иностранных дел стран "нормандской четверки" также поднимали вопросы социально-экономического характера, среди которых выплата пенсии на Донбассе.

"Мы обсудили вопросы социально-экономического характера, в том числе, каким образом люди на оккупированной территории будут получать пенсии. Я сообщил о мерах, которые приняло правительство, чтобы люди имели доступ к пенсиям. И мы в очередной раз отметили, что все эти вопросы должны решаться в соответствии с минскими соглашениями и исключительно в правовом поле Украины", – заявил глава украинского МИД.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Дмитрий Кулеба, комментируя создание консультативного совета с участием представителей ОРДЛО, заявил, что Украина не ищет прямого диалога с "ЛДНР".

13 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на последней встрече Минской ТКГ было решено обсудить создание консультационного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.