Летнюю сессию ПАСЕ перенесли на неопределенный срок
Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая должна была состояться в июне текущего года, переносится.
Об этом написал член украинской делегации в ПАСЕ, народный фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"Июньская сессия ПАСЕ переносится. Точной даты нет. Она может состояться между 1 июля и 1 октября", – написал Гончаренко.
Глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько также написала в Facebook о переносе сессии ПАСЕ.
"Летняя сессия переносится пока на неизвестный срок, но состоится до октября", – написала Ясько.
Она рассказала, что сегодня состоялось заседание Бюро и постоянного комитета ПАСЕ, в который она входит. Еще одно заседание состоится 7 мая, а также – в июне.
"В июне будет Бюро и постоянный комитет, где, скорее всего, будет принято решение о конкретных датах проведения Ассамблеи в полном формате", – сообщила Ясько.
Она также сообщила, что было принято решение об удаленном режиме работы Ассамблеи.
Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой также написал в Facebook: "Из-за коронавируса июньская сессия Ассамблеи переносится на более поздний срок".
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее весеннюю сессию ПАСЕ, запланированную на 20-24 апреля, также решили отменить из-за угрозы распространения коронавируса.
- В январе глава представительства России в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что российская делегация прекратит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в случае утверждения малейших санкций против нее.