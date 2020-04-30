Преждевременная отмена карантина может привести к второй волне коронавируса, – Степанов
Преждевременная отмена карантина в Украине может привести к второй волне коронавируса, поэтому правительство будет очень взвешенно подходить к смягчению ограничений.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью Reuters, сообщает пресс-служба Минздрава.
"Во время интервью Степанов сказал, что карантин могут ослабить и жизнь может вернуться к нормальному ритму к лету. Но правительство не позволит себе рисковать и снять карантин слишком рано – чтобы не столкнуться со второй волной коронавируса", – говорится в материале.
Как заявил Степанов, даже после ослабления карантина "будут вещи, за которыми нужно будет наблюдать: например все, связанное с правилами личной гигиены, средствами индивидуальной защиты и рукопожатием".
Также он заявил, что его очень смущает высокий процент медицинских работников, заразившихся COVID-19 в Украине.
"Заболеваемость среди медиков – моя самая большая головная боль. Я очень взволнован этим", – подчеркнул Степанов.
При этом глава ведомства добавил, что правительство выделило средства на повышение зарплаты медикам.
Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5% – будет введен первый этап по выходу из карантина, но не раньше 11 мая.
Первый этап выхода из карантина возможен, если в течение 10 дней прирост новых случаев коронавируса не превышает 5%.
Тогда снимаются ограничения, которые касаются:
- парков, скверов, зон отдыха, прибрежных зон, кроме детских площадок;
- части объектов индустрии красоты,
- тренировок в командных видах спорта,
- оптовой и розничной торговли непродовольственных товаров,
- кофеен (работа на вынос),
- автомоек, веломагазинов, велопрокатов,
- нотариусов, адвокатов, аудиторов.
При этом, после 11 мая в Украине могут ввести "адаптивный карантин", который можно будет усиливать локально, в зависимости от вспышек коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 30 апреля в Украине зафиксировано 10 406 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 261 случай – летальный.
- В Днепре откроются химчистки, СТО, мастерские и рынки при условии соблюдений санитарных мер безопасности, а с 4 мая будут доступны для прогулок некоторые зеленые зоны.
- В Черкассах также с 1 мая существенно смягчили карантин. В частности, в городе разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы.