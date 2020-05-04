Полиция решила допросить черкасских чиновников уже после карантина, — СМИ

Черкасская полиция перенесла допрос местных чиновников по делу преждевременного смягчения карантина. Об этом сообщает ТСН.ua.

Правоохранители решили, что беседовать с чиновниками нужно уже после карантина: по задумке, таким образом удастся избежать массового скопления людей в период действия карантина.

1 мая Нацполиция Черкасской области открыла уголовное дело по ст.325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению распространения инфекционных заболеваний). за "дерзкое игнорирование местной властью постановления Кабмина" от 11 марта.

"Руководство горсовета во время пандемии сознательно подвергает опасности горожан и жителей области. И это при том, что на Черкащине зафиксировано 296 случаев коронавируса (на 1 мая, – ред.)", – говорили тогда в полиции.

Также полицейские говорили, что будут проводить "превентивную работу" среди представителей среднего и малого бизнеса, а в случае игнорирования карантина – будут привлекать нарушителей к административной ответственности.

Анатолия Бондаренко и других чиновников горсовета первоначально вызывали на допрос на 12:00 1 мая в качестве свидетелей по делу о смягчении карантина. На время допроса под здание Нацполиции планировали прийти и их сторонники.

Вчера вечером руководитель муниципальной инспекции Черкасского горсовета Станислав Коломиец сообщил, что на улицах города появилась техника Нацгвардии "битком набитая бойцами".

"Один из таких грузовиков я заметил у моего дома. Поинтересовался у них, в связи с чем такое неслыханное ранее усиление. Ответили, что патрулируют. Я в Черкассах уже 7 месяцев и "КрАЗами" мой район не патрулируют", – говорит он.

Как ранее сообщал Фокус:

30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. В частности, с 1 мая разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. При этом такое решение противоречит постановлению правительства.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что решение местной власти открыть магазины и летние террасы кафе могут свести к нулю проделанную за полтора месяца работу по борьбе с карантином и могут привести к катастрофическим последствиях.

Глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией за решение преждевременно смягчить карантин в городе. Нацполиция уже начала уголовное производство по ст. 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).