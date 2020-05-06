САП по решению суда открыла дело против Рябошапки
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в САП.
В ведомстве уточнили, что производство начали на основании решения суда, и речь о подозрении пока не идет.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368 ч. 4 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.
Также в прокуратуре уточнили, что досудебное расследование будет проводить Национальное антикоррупционное бюро, пишет УНИАН.
В комментарии LB.ua Рябошапка сообщил, что производство было открыто по заявлению бывшего прокурора Генеральной прокуратуры (его имя он не назвал).
"Мне известно столько, сколько и вам, что было судебное решение, и САП обязали открыть производство. Сначала они отказались, а потом через суд обязали. Это – типичная процедура", – сказал Рябошапка.
Бывший генпрокурор сообщил, что сейчас находится со своей семьей в Страсбурге (Франция).
Как ранее сообщал Фокус:
- Руслан Рябошапка был назначен генпрокурором в августе 2019 года.
- Во время одного из разговором Зеленского и Трампа, президент Украины пообещал, что Рябошапка займется расследованием дела Burisma. При этом, Зеленский назвал Рябошапку "100% его человеком, его кандидатом".
- Позже, комментируя свои же слова, Зеленский отметил, что Рябошапка и правда, его товарищ. "Но они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать", - добавил президент.
- Зеленский также заявил, что Рябошапка – хороший специалист, но не показал результат.
- 5 марта Верховная Рада приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154), что повлекло его отставку с должности.