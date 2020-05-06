САП по решению суда открыла дело против Рябошапки

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в САП.

В ведомстве уточнили, что производство начали на основании решения суда, и речь о подозрении пока не идет.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368 ч. 4 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

Также в прокуратуре уточнили, что досудебное расследование будет проводить Национальное антикоррупционное бюро, пишет УНИАН.

В комментарии LB.ua Рябошапка сообщил, что производство было открыто по заявлению бывшего прокурора Генеральной прокуратуры (его имя он не назвал).

"Мне известно столько, сколько и вам, что было судебное решение, и САП обязали открыть производство. Сначала они отказались, а потом через суд обязали. Это – типичная процедура", – сказал Рябошапка.

Бывший генпрокурор сообщил, что сейчас находится со своей семьей в Страсбурге (Франция).

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