Саакашвили: Украину нужно вытаскивать из болота

Михеил Саакашвили прокомментировал свое назначение на пост председателя Исполнительного комитета реформ. Политик заявил, что готов помогать президенту и выразил надежду на то, что у него сложится оптимальное сотрудничество с Верховной Радой, правительством, бизнесменами и украинцами.

Об этом Саакашвили написал в Facebook.

"Президент очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения. Мне очень понравился его настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, от которых его отговаривало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы в Украине сохранялся статус-кво, а статус-кво – это болото. Украину нужно вытаскивать из болота, а это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет", – написал Саакашвили.

Он подчеркнул, что готов максимально помогать президенту с учетом своего опыта, успехов и неудач, а также сотрудничать с Верховной Радой, правительством, гражданским обществом и бизнесом.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Этим же документом глава государства внес изменения в указы президента по единой государственной политики реформ в Украине, обеспечению деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ и положения о Национальном совете реформ.

Национальный совет реформ был создан в 2014 году. Это специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации.

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